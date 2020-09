Migranti, nave Alan Kurdi diretta a Olbia su indicazione del Viminale

La nave Alan Kurdi, con 125 migranti a bordo, è diretta verso il porto di Olbia, in Sardegna. E' stato il Viminale a indicare la destinazione. Da una riunione in prefettura a Nuoro è emerso che la Capitaneria di porto ha ricevuto indicazioni di scortare l'imbarcazione da Arbatax nel porto della città in provincia di Sassari. La partenza è prevista in serata e l'arrivo dovrebbe avvenire nella mattinata di venerdì.