Mesina dopo l'arresto agli avvocati: "Avevo già fatto troppa galera"

Ansa

Ai suoi avvocati l'ex bandito sardo Graziano Mesina ha detto di essersi sottratto al carcere in questo anno e mezzo di latitanza perché "avevo già fatto troppa galera". "Siamo molto sollevate perché la sua situazione è rientrata nella legalità": così hanno commentato l'arresto della "primula rossa" le sue legali Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, incontrate in cella dopo la cattura.