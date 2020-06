Dirigente del Dap ammette: "Boss Zagaria scarcerato per errore nell'invio di una mail"

"Su Pasquale Zagaria c'è stato un grave errore del mio ufficio ". Lo ha ammesso in Commissione Antimafia Giulio Romano , ex direttore generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, parlando della scarcerazione del boss , resa possibile da un indirizzo di posta elettronica sbagliato e dalla conseguente mancata ricezione di una mail da parte di un funzionario del tribunale di Sassari.

Romano ha parlato di "un errore-svista nell'ufficio sanitario già sovraccarico di lavoro", per l'emergenza Covid-19, spiegando inoltre come il sistema in uso al Dipartimento di giustizia non permetta di sapere se l'invio di una mail a un indirizzo di posta elettronica non pec sia andato a buon fine.

Morra: "Esterefatto" Al termine dell'audizione di Romano, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, si è detto esterrefatto e ha invitato l'ex direttore a ritornare in commissione convocandolo per la giornata di mercoledì, per proseguire l'audizione.