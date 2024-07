Droga, sequestrati 155kg di marijuana a Oristano: due arresti

Quando hanno notato la presenza della polizia, i sospetti hanno cercato di fuggire, e durante l'inseguimento il conducente dell'auto avrebbe tentato di ostacolare i poliziotti per consentire la fuga al furgone che conteneva il carico di droga. E quindi il conducente del furgone ha tentato di mandare fuori strada l'auto degli agenti, abbandonando poi il mezzo nella corsia di sorpasso della strada statale 131 fuggendo a piedi nelle campagne circostanti. Entrambi i giovani sono stati però identificati e arrestati in un secondo momento su disposizione della Procura: il conducente dell'auto è stato portato in carcere, mentre l'autista del furgone (che nel frattempo aveva denunciato il furto del mezzo per sviare i sospetti) è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico. Un paio di mesi fa a Brescia, in un'operazione simile, erano stati sequestrati 2,3 tonnellate di canapa illegale coltivati nei campi.