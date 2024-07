Messico, duro colpo al cartello della droga di Sinaloa: arrestati "El Mayo" Zambada e il figlio del "Chapo" Guzman López

Negli ultimi anni, i figli di Guzman hanno guidato una fazione del cartello conosciuta come i piccoli Chapos, o "Chapitos", che è stata identificata come il principale esportatore di fentanyl nel mercato statunitense. Erano visti come più violenti e appariscenti di Zambada. Il loro capo della sicurezza è stato arrestato dalle autorità messicane a novembre. Ovidio Guzman López è stato arrestato ed estradato negli Stati Uniti l'anno scorso. Si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico di droga a Chicago a settembre. Mike Vigil, ex capo delle operazioni internazionali della Dea, ha detto che l'arresto di Zambada è importante ma difficilmente avà un grande impatto sul flusso di droga negli Stati Uniti, perché altri, all'interno del cartello di Sinaloa, sono già pronti per sostituire "El Mayo".