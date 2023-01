Messico, 29 morti negli scontri per l'arresto del figlio di El Chapo

Il presidente messicano AndresManuel López Obrador ha assicurato che durante l'operazione le forze di sicurezza hanno agito in modo responsabile per prendersi cura della popolazione civile, in modo che non ci fossero vittime innocenti. "Siamo molto dispiaciuti - ha detto - per la morte di persone in servizio, soldati e guardie, e anche per tutte le perdite di vite umane, di coloro che hanno partecipato agli scontri".