Messico, arrestato il figlio di El Chapo: esplodono proteste e violenze | Il governatore: "Restate in casa"

In Messico è alta tensione dopo che è stato arrestato Ovidio Guzman, figlio del leader del cartello di Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman.

Lo annunciano fonti ufficiali del governo messicano, precisando che l'arresto è avvenuto nella città di Culiacan e che c'è stato poi il trasferimento a Città del Messico. Ovidio Guzman è già stato trasportato in un carcere di massima sicurezza. Per timore di possibili rappresaglie da parte dei narcos, le autorità di Culiacan hanno invitato la popolazione a non uscire di casa.