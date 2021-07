Narco-lotteria in Messico, in palio le case e le ville dei boss della droga: c'è anche il rifugio segreto del Chapo

C'è anche il rifugio segreto del re dei narcotrafficanti, El Chapo , nella lotteria organizzata dal governo in Messico per incassare soldi sfruttando le ricchezze sequestrate ai grandi criminali della droga. Il "pezzo forte" è proprio quella casa, a Culiacàn , dove Joaquin "El Chapo" Guzmàn si nascondeva prima della fuga, nel febbraio del 2014. Il 15 settembre, giorno dell'Indipendenza de Messico, ci sarà l'estrazione a premi.

I biglietti da 10 euro - Acquistando un biglietto del valore di 250 pesos, cioè 10 euro circa, si potrà vincere anche questo covo segreto. Oltre alle altre decine di case, terreni, beni di lusso che furono dei capi del narcotraffico. In tutto il montepremi vale 250 milioni di pesos, cioè oltre 10 milioni di euro.

La casa da cui El Chapo fuggì - La residenza di Culiacàn, prezzo di mercato effettivo circa 120mila euro, ha un valore più simbolico che reale: il 16 febbraio di sette anni fa le forze dell'ordine messicane circondarono quella casa dopo la soffiata di un collaboratore del boss, che riuscì comunque a dileguarsi fuggendo da una galleria sotterranea mentre gli agenti buttavano giù la porta.

La villa di Amado Carrillos Fuentes - Molto più ricca un'altra villa in palio, quella di Amado Carrillos Fuentes, il boss del cartello di Juarez diventato famoso per il suo sistema di smercio di stupefacenti: ha creato una vera e propria rete aerea, con velivoli carichi di cocaina che decollavano dal Sud America per un traffico di droga in grande stile. Una residenza da 4 milioni di dollari, la sua, con piscina coperta, jacuzzi, sauna.

Un palco alla stadio Azteca - In palio c'è anche il palco allo stadio Azteca di Città del Messico, che può ospitare una ventina di persone ed è dotato di cucina, bagno e un piccolo parcheggio.