Donna uccisa in casa a coltellate nel Cagliaritano: si cerca il compagno della vittima

Una donna romena di 50 anni è stato uccisa in casa, con numerose coltellate, a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. Il cadavere è stato trovato in camera da letto. A far scattare l'allarme è stata la sorella della vittima che da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. La donna viveva con un uomo, un sardo, da diversi mesi. Al momento è irreperibile: i militari lo stanno cercando.