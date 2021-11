Uccisa al parco a Reggio Emilia, il killer ha registrato tutto sul cellulare: "Volevo tenere la sua voce per ricordo"

Tgcom24

Mirko Genco ha registrato sul cellulare gli ultimi 53 minuti di vita di Juana Cecilia Loayza, la sua ex compagna che ha ucciso e che è accusato di aver violentato e perseguitato. E' quanto emerge dagli atti sul 24enne, fermato sabato dai carabinieri di Reggio Emilia. "Volevo tenere la sua voce per ricordo perché sarebbe stato l'ultimo giorno in cui l'avrei vista. Sua madre non voleva che ci vedessimo", ha dichiarato Genco.