Juana Cecilia, l'ultimo ad averla vista viva: "Quella sera riceveva messaggi dal killer"

"Sono uscito dalla redazione, sono andato in questo locale e dopo un po' sono arrivati diversi miei amici, tra cui questo ragazzo che accompagnava Cecilia. Ci siamo seduti al tavolo, abbiamo preso un po' di vino e lei ha tirato fuori il cellulare, che aveva come salvaschermo l'immagine del figlio. Dopo un po' ci siamo accorti che questo cellulare squillava continuamente ed è stata lei a dirci che si trattava di un ragazzo che la stalkerava".

Così Saverio Migliari, giornalista de "il Resto del Carlino", racconta a "Mattino Cinque" la serata che ha trascorso assieme a Juana Cecilia Hazana Loayza. L'ultima, prima che la 34enne di origini peruviane venisse uccisa a coltellate dall'ex compagno Mirko Genco, in un giardino pubblico a Reggio Emilia.

"Abbiamo vissuto un momento molto difficile quando abbiamo scoperto tutto, perché è subentrato un senso di colpa", continua il giornalista. "La verità è che tutti noi siamo pieni di amiche che ci raccontano di uomini che in un qualche modo le perseguitano. Capirne la portata e la gravità non è così semplice. Noi, in questo caso, non l'abbiamo percepita così imminente".