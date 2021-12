Covid, positivo di rientro dall'Africa su volo Roma-Alghero: 130 in isolamento

Ansa

L'allerta Omicron scatta anche in Sardegna. Un passeggero che viaggiava sul volo Roma-Alghero atterrato domenica notte, rientrando dall'Africa con scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, è risultato positivo al tampone rinofaringeo. C'è il sospetto che possa essere stato infettato dalla nuova variante del virus. Tutte le 130 persone presenti sull'aereo sono state messe in quarantena e giovedì saranno effettuati i tamponi.