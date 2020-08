Coronavirus, test conclusi nel resort a La Maddalena: 26 positivi su 470 

Il governo, con un'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, ha deciso domenica 16 agosto di chiudere nuovamente discoteche e locali da ballo. Inoltre, ha ripristinato l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto dove non sia possibile osservare il distanziamento. La misura è entrata in vigore lunedì 17 agosto: quella di domenica è stata, per i numerosi locali sparsi dalla Sardegna alla riviera romagnola, l'ultima occasione di fare festa fino alla fine del provvedimento, prevista per il 7 settembre.