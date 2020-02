Coronavirus, scambiato per cinese: filippino  picchiato su bus a Cagliari

Insultato e picchiato perché scambiato per un cittadino cinese. E' accaduto durante la notte a bordo di un bus a Cagliari: vittima un cameriere filippino di 31 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Brotzu con una prognosi di 30 giorni per un trauma facciale. Il giovane, che ha sporto denuncia ai carabinieri, è stato picchiato al volto da tre giovani che, confondendolo per un cittadino cinese, lo hanno accusato di aver portato il coronavirus.