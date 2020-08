Coronavirus, il sindaco de La Maddalena a Tgcom24: "Mettere la mascherina non rovina l'estate a nessuno"

"La vita sull'isola de La Maddalena prosegue normalmente. D'altronde credo che indossare la mascherina non rovini l'estate a nessuno. L'unico modo per continuare a goderci le vacanze e il relax è quello di osservare le regole". Ha le idee chiare sul comportamento da seguire Luca Carlo Montella, primo cittadino del comune sardo dove negli scorsi giorni 470 turisti sono rimasti bloccati in un resort per un caso positivo. "Fino a qualche giorno fa eravamo a zero contagi, significa che i cittadini hanno rispettato in maniera precisa le regole. Piccole disattenzioni possono capitare, ma è esagerato parlare di chiusura dell'intera Regione".