Torna il colera in Sardegna dopo 50 anni, un anziano ricoverato a Cagliari

Dopo 50 anni torna il colera in Sardegna.

Un anziano di Arbus è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari contagiato dal colera. Le sue condizioni sono stabili ed è in miglioramento. Il paziente, che soffre di patologie cardiache, è ricoverato in ospedale da cinque giorni. Sconosciuto al momento il luogo e il giorno del contagio: non avrebbe fatto recentemente viaggi all'estero.