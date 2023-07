Colera, un falso allarme il caso sospetto in Sardegna

Non è un caso di colera quello isolato in Sardegna su un paziente di 71 anni di Arbus.

Lo hanno accertato gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità chiamati a dare un responso certo dopo i primi accertamenti svolti nell'Isola. "Il ceppo batterico in esame appartiene alla specie Vibrio cholerae, ma non ai sierogruppi che causano colera. Il ceppo ritrovato è abbastanza comune negli ambienti acquatici salmastri e normalmente non provoca sintomi", si legge in una nota dell'Iss.