Cesare Battisti dal carcere: "Ormai è tutto finito, sono malato e cambiato"

L'ex parlamentare si è poi scagliato contro la decisione di portare Battisti nel carcere della "cayenna sarda": "Ribadisco, il carcere di Oristano ha carenze di personale, il carico criminale è insopportabile per via di centinaia di capomafia e capi clan. Battisti deve essere portato altrove in carceri di massima sicurezza, considerato che quello di Oristano nasce come carcere ordinario".