Cagliari, pestaggio fuori da una discoteca: grave giovane di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito da una o più persone fuori dalla discoteca Cocò di Cagliari ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I dettagli del pestaggio, avvenuto alle 4 di notte nel locale alla periferia della città sarda, sono ancora da chiarire. Quando il 118 è arrivato sul posto la vittima era priva di sensi. La polizia attende ora di poter sentire il ferito ed eventuali testimoni dell'aggressione per individuare i responsabili.