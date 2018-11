Pescara, coppia di fidanzati picchiata da una baby gang: il video del pestaggio

Intervenuti i primi soccorsi, la coppia è stata portata in ospedale. I due fidanzati sono stati medicati per le lesioni riportate e poi sono stati dimessi.

Grazie al video registrato dalle telecamere di sicurezza, la polizia è riuscita a identificare i membri della baby gang. I tre diciottenni del gruppo, un ragazzo di Pescara già noto alle forze dell’ordine, un suo compaesano incensurato e una ragazza residente a Chieti, sono stati arrestati con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. Il quarto bullo, un diciassettenne, è stato identificato e segnalato alla Procura per i minorenni dell’Aquila.