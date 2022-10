Cagliari, parla la donna diventata mamma a 57 anni: "Un sogno diventato realtà"

A

57 anni

mamma

Maria Cristina Lecis

Pomeriggio Cinque

fecondazione assitita

Cagliari

ha realizzato il sogno di diventare. Si tratta diche, in collgamento a "" insieme al marito 67enne, parla della determinazione che l'ha spinta a non arrendersi e a ricorrere allaper riuscire a diventare mamma anche se in tarda età. La donna ha partortito lo scorso 17 agosto adopo un percorso che ammette essere stato "molto difficile e faticoso". Un caso molto raro, reso ancora più eccezionale dal fatto che Maria Cristina in passato ha avuto molte difficoltà a rimanere incinta e ha rischiato l'asportazione dell'utero.

A chi critica la scelta di diventare genitori a tutti i costi, la 57enne il marito replicano che faranno il possibile per non fare mancare nulla alla loro bambina. "

Perché negare una gioia del genere a chi, ormai, ha raggiunto questa età?

", considerano marito e moglie.