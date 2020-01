Ramona Badescu al parco, prime foto da mamma a 51 anni

Per anni ha fatto sognare gli uomini con il suo fisico al Bagaglino, ora Ramona Badescu realizza il suo sogno. E' diventata mamma a 51 anni di un maschietto. Il settimanale Diva e Donna l'ha pizzicata al parco a Roma mentre spinge il passeggino con il piccolo di 4 mesi. Accanto a lei la tata che porta al guinzaglio il cagnolino della showgirl. Aveva fatto congelare gli ovuli per avere un figlio, ma non è stato necessario. “Quando sono andata per iniziare la procedura, il mio ginecologo mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane”.