Ramona Badescu diventa mamma a 50 anni

Ramona Badescu sarà mamma del suo primo figlio a 50 anni. La ex showgirl è stata paparazzata a Roma dal settimanale Diva e Donna all'uscita da una visita medica, con il pancione ben visibile sotto la casacca rossa che svela una gravidanza già avanzata. Sposata da anni con un avvocato, non ha mai nascosto di desiderare di diventare mamma, senza però riuscirci. Ora il suo sogno sta per avverarsi: sarà un maschietto, dicono i bene informati.