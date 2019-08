Bebè in arrivo per Ashley Graham, l annuncio su Instagram

Ha scelto il giorno del nono anniversario di nozze con il regista Justin Ervin per dare la bella notizia ai follower: Ashley Graham è in attesa del suo primo figlio. La modella mostra orgogliosa la pancia, mente sorride felice accanto al marito: "Nove anni fa oggi ho sposato l'amore della mia vita. È stato il miglior viaggio con la mia persona preferita al mondo! Oggi ci sentiamo così fortunati, grati ed entusiasti di festeggiare con la nostra famiglia in crescita", scrive nel post.