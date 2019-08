Flavia Pennetta, pancione in mostra e coccole in acqua con Fognini

Ormai manca poco per l'arrivo del secondo bebè, e per la prima volta Flavia Pennetta mostra sui social il pancione. "In quattro sarà ancora più bello" scrivono la tennista e il marito Fabio Fognini su Instagram, a corredo di scatti in piscina mentre giocano con il primogenito Federico e si lasciano andare a coccole romantiche.