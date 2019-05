Fognini e Pennetta, baci e coccole romane aspettando il bis

Il numero uno d'Italia punta a fare il bis. Fabio Fognini e Flavia Pennetta, a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia, si coccolano e si strapazzano di baci con il primogenito pensando già a mettere in cantiere un secondo figlio. Genitori al bacio con il piccolo Federico, pizzicati per le strade della Capitale dal settimanale Chi, i due tennisti si scambiano tenerezze.

Misterioso e imprevedibile Fabio ha un asso nella manica che sfodera nella vita come sulla terra rossa: la famiglia. Con Flavia, ex tennista di grandissimo successo, ha trovato una nuova spinta. La Pennetta, sposata nel 2016, è il segreto del suo successo, insieme al piccolo Federico. La coppia vorrebbe allargare presto la famiglia e chissà che la dolcevita romana sia la cornice perfetta per far volare la cicogna...