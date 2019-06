Flavia Pennetta e Fabio Fognini, dolce attesa alle Baleari

A tre anni dalle loro nozze, Flavia Pennetta, 37 anni, e Fabio Fognini, 32 anni, numero 10 nella classifica Atp mondale di tennis, aspettano il loro secondo bebè, dopo Federico, 2 anni. I due tennisti al mare ad Ibiza non trattengono la gioia e si baciano calorosamente davanti ai flash sulla spiaggia. Flavia – come mostrano le immagini del settimanale Chi – non nasconde le dolci curve della gravidanza. Entrambi desiderano una famiglia numerosa e subito dopo essere entrato nella top ten mondiale Fabio aveva detto: “Ora voglio una bambina”. Chissà se il prossimo fiocco sarà rosa o azzurro...