Cagliari, furto in ospedale: rubati 600mila euro di farmaci

Maxi furto all'interno della farmacia dell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari per un valore complessivo di circa 600mila euro. Rubati solo farmaci molto costosi, come gli immunodepressori e quelli per il trattamento in chemioterapia, del valore di decine di migliaia di euro a confezione. Nella notte i ladri avrebbero forzato una porta antipanico laterale per entrare nella struttura. I carabinieri visionano i filmati delle telecamere che avrebbero ripreso i malviventi in azione.