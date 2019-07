Allarme Aifa: "Circolano in Italia confezioni false di 4 farmaci"

Attenzione a questi farmaci - Neupro si utilizza per la malattia di Parkinson, Vimpat per le crisi epilettiche, Clexane e' un anticoagulante e Spiriva viene prescritto per il trattamento della Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva).



Dopo il rinvenimento di alcune confezioni di farmaci senza fustelle, l'Aifa ha emeso un rapid alert internazionale contenente la lista dei marchi a rischio e i numeri di lotto relativi. Nello stesso alert l'Aifa ha invitato gli operatori a segnalare ogni anomalia in caso di rinvenimento di confezioni con caratteristiche non conformi o eventuali offerte di acquisto dei prodotti menzionati nella lista.

Federfarma, intanto, in una circolare sottolinea che l’allerta rapido diffuso da Aifa "riguardava la specifica anomalia di farmaci privi di bollino". Ne consegue che "qualora le confezioni presenti in farmacia non presentino elementi di criticità ma siano complete di bollino ottico, e regolarmente acquistate presso il proprio fornitore abituale, sono regolarmente vendibili".