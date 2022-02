Cagliari, bimbo di 15 mesi travolto e ucciso da una moto pirata: caccia all'uomo

ansa

Un bambino di 15 mesi è stato travolto e ucciso da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Il piccolo era nel passeggino mentre la madre stava attraversando la strada, in una via di Cagliari. Ricercata la persona che era alla guida della moto. Quando sono arrivate le ambulanze del 118, per il bimbo non c'era più niente da fare. La madre, sotto shock, è illesa.