Baunei (Nuoro), scoglio imbrattato con un graffito

"Le autorità di terra e di mare che hanno dato disposizioni per un'immediata indagine per non lasciare niente di impunito", ha fatto sapere il Comune

Il Comune: "Opera di un delinquente e un vigliacco" - "Questo gesto è opera di una persona che è, allo stesso tempo, un delinquente e un vigliacco. Non servono altre parole per commentare l'aggressione al mare più bello d'Italia. Ringraziamo sin d'ora le Autorità di terra e di mare che hanno dato disposizioni per un'immediata indagine per non lasciare niente di impunito", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Baunei.

"Gesto vigliacco che non deve restare impunito", ha ribadito il sindaco Stefano Monni, intervistato da Vistanet.it. "Condanno fermamente questo gesto sconcertante. Le autorità sono già al lavoro per fare in modo che si accertino al più presto le responsabilità", ha aggiunto il primo cittadino

I commenti - Diversi i commenti di profonda rabbia sotto al post di "Laura Laccabadora". Eccone alcuni: "Non ho parole, solo un'immensa tristezza", Il writing è arte, ma esseri del genere sporcano questa cultura facendo vandalismo, qui il writing non c'entra nulla", "Che tristezza, questa non è arte", "Vergognoso, ci vorrebbe una giusta punizione".