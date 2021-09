Oristano, turista romana restituisce la sabbia presa 40 anni fa

Istockphoto

Una turista romana, Fabiana Di Centa, ha deciso di restituire la sabbia presa da Is Arutas, nell'Oristanese, quando era bambina, quarant'anni fa. I tipici granelli di quarzo sono stati riportati nella sabbia del Sinis dalla donna e dal figlio. "Avevo circa sei anni quando arrivai con i miei genitori a Is Arutas. In quei tempi non c'erano tante distrazioni e, dietro consiglio di mia madre, iniziai a raccogliere quella bianchissima sabbia per portarla via come ricordo della nostra vacanza. Non c'era la sensibilizzazione odierna, per cui non si percepiva il danno che si stava arrecando all'ambiente", ha spiegato Di Centa al sito linkoristano.it.