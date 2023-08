Sardegna, la spiaggia di Cala Mariolu spacciata per Corfù sui social | Il sindaco: "Valutiamo l'azione legale"

L'immagine è stata pubblicata sui profili Facebook e Instagram del sito Hellenic World incassando 67mila like. Il primo cittadino: "Più attenzione a tutela delle persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare ciò che vedono"

Il 'furto' di immagine è stato commesso dal sito Hellenic Word che vanta oltre 600mila follower sui social e il post ha raccolto 67mila like. Un successo incassato da Corfù inconsapevolmente e senza averne alcun diritto. Con una valanga di 'mi piace', però, il post di non poteva passare inosservato. E qualcuno ha pensato bene di segnalarlo al sindaco di Baunei, Stefano Monni, che ora si dice pronto all'azione legale.

La spiaggia di Cala Mariolu in Sardegna, perla del litorale di Baunei in Ogliastra, premiato quest'anno come mare più bello d'Italia, spacciata per Corfù in Grecia .

Il post del sindaco Il primo cittadino ha pubblicato sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale un lungo post per segnalare il furto. "Cari gestori del profilo Hellenic World, i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone che hanno messo il 'like' sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la (bellissima, ci mancherebbe) Corfù, ma Ispuligedenie - Cala Mariolu, a Baunei, in Sardegna - scrive Monni sul social -. Vi chiediamo di prestare più attenzione, anche a tutela delle tantissime persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare, o sognare di visitare, ciò che vedono".

"Stiamo valutando ogni azione" Un messaggio tradotto anche in inglese e inviato anche al profilo Instagram dello sito greco per sbugiardarlo. "Siamo purtroppo abituati a vedere immagini della costa di Baunei utilizzate per pubblicizzare altre località sia nazionali che internazionali - racconta il sindaco -: ieri succedeva con le classiche cartoline, oggi, nell'era dei social, le immagini depredate viaggiano nell'etere. Noto che negli ultimi tempi il saccheggio di immagini sta riguardando tanti scorci particolari delle nostre zone". E ora è pronta la controffensiva. "Stiamo valutando ogni azione nei confronti del sito e del profilo social di Hellenic World a tutela del nostro territorio", annuncia il primo cittadino.

