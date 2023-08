Alla scoperta delle spiagge colorate più belle d'Italia

Per scoprire da vicino le decine di sfumature degli arenili italiani, Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, accompagna in un viaggio lungo lo Stivale alla scoperta delle più belle spiagge colorate d’Italia: dai lungomare vulcanici delle Isole Eolie alle sabbie candide della Sardegna, passando per il rosa della Puglia, al color cannella della Calabria e al verde del Trentino.



Le spiagge nere delle Eolie - La Sicilia ospita uno dei più grandi vulcani d’Europa, l’Etna, e l’arcipelago vulcanico più bello del Vecchio Continente: quello delle Isole Eolie. È proprio qui che si trovano alcune spiagge ricoperte di sabbia nera, risultato dell’erosione delle rocce formatesi in secoli di eruzioni. Tra queste ci sono la spiaggia delle Sabbie Nere di Vulcano, quella di Rinella, a Salina, caratterizzata da numerose grotte naturali, e quella di Ficogrande, a Stromboli, un luogo dal quale si può ammirare anche lo Strombolicchio, un antichissimo vulcano che pare abbia originato l’intera isola.



Spiagge bianche in Sardegna - Dalle coste settentrionali a quelle meridionali, la Sardegna vanta numerose spiagge e calette caratterizzate da sabbia candida di origine calcarea che non hanno nulla da invidiare ad alcune delle più celebri mete tropicali. È il caso de La Pelosa, a Stintino, di fronte al Parco Nazionale dell’Asinara, della spiaggia di Arenas Biancas, nota per le sue bianche dune che raggiungono i 30 metri, o quella di Cala Goloritzé, oggi sia Monumento Naturale sardo che Monumento Nazionale Italiano e raggiungibile solo via mare o con un trekking nel Supramonte di Baunei.



Le spiagge rosa in Puglia - La costa di Porto Cesareo, in Puglia, vanta numerose spiagge dove la sabbia bianca spesso si tinge di sfumature rosa. Il merito è di ciò che rimane dei coralli, dei gusci dei molluschi, delle conchiglie e di altri microorganismi invertebrati che, portati dal mare, si mescolano con la sabbia. Tra le più famose spiagge rosate della zona c’è quella di Punta Prosciutto, parte del Parco Naturale Regionale della Palude del Conte e Duna Costiera e nota come una delle “Maldive del Salento” proprio per il suo particolare arenile e per le acque turchesi.



Sabbia color cannella in Calabria - Il comune di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, ospita alcune delle meraviglie storiche e naturalistiche più preziose della Calabria: dal Castello Aragonese di Le Castella ai fondali dell’Area Naturale Marina Protetta, dove è possibile incontrare anche il pesce pappagallo, un esemplare di origine subtropicale. Tra queste c’è anche una spiaggia color cannella: un arenile, battezzato Le Cannella proprio per le sue particolari sfumature date dall’elevata concentrazione di argilla, che crea uno splendido contrasto con le mille tonalità di blu del Mar Ionio.



La “spiaggia” verde di Molveno - Non tutte le spiagge sono fatte di sola sabbia. La spiaggia di Molveno, in Trentino, bagnata dalle acque di uno dei laghi più belli d’Italia, è un piccolo paradiso dove è possibile rilassarsi al sole su un curatissimo prato all’inglese ricco di aree picnic e spazi giochi per i più piccoli, il tutto nel pieno rispetto della natura. La “spiaggia” verde, che si estende per oltre 12 ettari, è ricca di aree attrezzate e servizi, come il noleggio canoe, e-boat e pedalò, e vanta alcune aree accessibili anche agli amici a quattro zampe.