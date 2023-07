L'Italia come i Caraibi: dieci spiagge bianchissime

Manca la barriera corallina, ma in compenso ci troviamo molto più vicino a casa e non servono il passaporto e molte ore di volo per arrivarci. Nel mese di agosto questi lidi sono affollati dai turisti, ma se possiamo visitarle quando la folla dei mesi di punta è passata, l’effetto WOW! è garantito.

Lidi in cui la sabbia candida e il mare trasparente non hanno nulla da invidiare ai Caraibi

SPIAGGIA DEI CONIGLI, Lampedusa – È situata sulla costa sud- occidentale dell’isola e, secondo molti viaggiatori internazionali, è la spiaggia più bella del mondo. Si raggiunge a piedi con un sentiero in terra battuta dal quale si gode uno splendido colpo d’occhio su questa insenatura da favola: le acque basse e cristalline hanno un colore turchese chiaro, la sabbia è bianchissima e la luce del sole intensa e abbagliante.

MARINA DI PESCOLUSE, Puglia – La sabbia bianca e i bassi fondali che regalano all’acqua cristallina una colorazione incantevole hanno fatto meritare a questo tratto di costa in provincia di Lecce l’appellativo di “Maldive del Salento”. La spiaggia e lunga circa quattro chilometri ed è costellata di stabilimenti balneari, ma alcuni tratti sono liberi. Data la sua bellezza, questa zona di litorale è molto affollata, ma procedendo verso nord, in direzione Torre Pali, si trovano alcuni punti meno presi d’assalto dai bagnanti.

PUNTA PROSCIUTTO, Porto Cesareo, Puglia – Questa incantevole spiaggia dalla sabbia bianca e dal mare turchese si trova all’interno dell’area protetta di Porto Cesareo, in Salento, ed è circondata da morbide dune coperte di macchia mediterranea. La spiaggia è quasi tutta libera ed è lunga chilometri, per cui basta camminare un po’ per trovare un tratto poco affollato.

BAIA DELLE ZAGARE, Gargano, Puglia – Sempre in Puglia, ma stavolta sulla costa adriatica, c’è un’altra spiaggia candida e di superba bellezza: Baia delle Zagare è una insenatura con una spiaggia lunga circa un chilometro, racchiusa da rocce imponenti, con scogliere a picco sul mare e splendide grotte marine.

SPIAGGIA LA PELOSA, Stintino, Sardegna – È così bella e amata dai turisti da rendere necessario imporre il numero chiuso per preservarla dagli assalti dei bagnanti. Una laguna dai colori straordinari, situata nel golfo dell’Asinara, all’estremità nord-occidentale della Sardegna, dominata dalle iconiche rovine di un fortino aragonese del 1578. Un vero capolavoro della natura.

LISCIA RUJA, Costa Smeralda, Sardegna - Chiamata anche Long Beach per i suoi settecento metri di sabbia bianca e mare turchese, è la spiaggia più lunga della Costa Smeralda, l’angolo di Sardegna più frequentato dai Vip e dal jet set internazionale. Come dar loro torto? Una lunga lingua di sabbia bianca circondata da macchia mediterranea fatta di mirto e ginepri, con acque di trasparenza straordinaria e uno splendido colpo d’occhio su Cala di Volpe e con, in lontananza, la Tavolara.

SPIAGGIA IS ARENAS BIANCAS, Sardegna – Le dune di Is Arenas Biancas sono situate nella parte sud occidentale della Sardegna, non lontano da Capo Teulada. La spiaggia è circondata da dune di sabbia sofficissima e candida, che raggiungono in alcuni punti i trenta metri di altezza. La spiaggia è di bellezza mozzafiato, con acque limpide e turchesi e dal fondale basso per molti metri.

SPIAGGIA DI CAVOLI, Isola d'Elba, Toscana – Una lunga spiaggia di sabbia morbida e granulosa, situata nella parte sud dell’isola, a pochi chilometri di distanza dal Comune di Marina di Campo; qui il fondale è basso e le acque cristalline, caratteristiche che rendono il lido molto adatto anche alle famiglie con bambini. L'insenatura è circondata da macchia mediterranea e da lunghe scogliere; data la sua posizione al riparo dai venti settentrionali, ha un clima molto mite.

SPIAGGIA DI RIACI, Tropea, Calabria - A poca distanza da Tropea, è una delle più rinomate spiagge calabresi, una striscia di sabbia lunga chilometri, con alle spalle un'alta parete di arenaria calcarea. Il paesaggio è dominato, oltre che da questa parete a picco, dallo Scoglio Grande, che emerge dal mare a poca distanza dalla riva. Sono di grande interesse anche i fondali, da esplorare con maschera e pinne.

CALA BIANCA, Marina di Camerota, Campania - Una piccola incantevole insenatura con una spiaggia di ciottoli bianchi dai quali il luogo prende nome: uno spettacolo incantevole per chi osserva la spiaggia dal mare, o raggiunge l'arenile via terra tramite il sentiero degli Infreschi. La spiaggia è costituita per lo più, come detto, da ciottoli bianchi, più grandi verso l’interno, sempre più piccoli fino a trasformarsi in sabbia granulosa man mano che ci si avvicina alla riva. Il mare qui è cristallino e molto profondo, capace di regalare grandi soddisfazioni agli appassionati di snorkeling.