In funivia sul mare: le risalite più belle del Mediterraneo

Ci permettono di salire in quota senza fatica, per ammirare paesaggi meravigliosi e contemplare il mare e la costa da una prospettiva davvero speciale.

In funivia o in seggiovia tra il blu del mare e del cielo, e il verde della montagna

SEGGIOVIA DI MONTE SOLARO, Capri – Una risalita in solitaria (a parte la coda all’imbarco), su una seggiovia monoposto che parte da Anacapri e arriva al belvedere di Monte Solaro, punto più alto dell’isola: da qui si gode un panorama strepitoso, con 360 gradi di vista mozzafiato che spazia da un lato sui faraglioni e sulla costa correntina, dall’altro sul golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo: Senz’altro il colpo d’occhio migliore da cui ammirare Capri.

FUNIVIA MAZZARÒ-TAORMINA, Sicilia - Due gruppi di quattro cabine agganciate tra loro che si arrampicano lungo un dislivello di 170,5 metri con uno sviluppo lineare di 725 metri: l'impianto collega il centro di Taormina con la costiera jonica e le sue spiagge in corrispondenza di Mazzarò, proprio di fronte all'omonima baia. Può portare circa 680 persone l'ora, una funivia ogni 15 minuti: è probabilmente il mezzo più comodo, oltre che più originale, per andare in spiaggia.

FUNIVIA TRAPANI-ERICE, Sicilia – È il modo più semplice e veloce, oltre che più spettacolare, per salire sulla vetta del monte Erice, godendosi un bellissimo panorama. Undici minuti di viaggio, un dislivello di 663 metri per una lunghezza lineare di poco più di tremila metri, un “volo” tra il blu del mare e il verde della montagna, con vista panoramica su Trapani e le Isole Egadi. La funivia funziona fino all’1 di notte.

FUNIVIA RAPALLO–MONTALLEGRO, Liguria - Una funivia "storica" e spettacolare: inaugurata nel 1934 collega in soli sette minuti la cittadina rivierasca con il Santuario di Montallegro situato a un dislivello di circa 600 metri. Il panorama che si gode durante il viaggio è mozzafiato, con vista sul Golfo del Tigullio e sul mare.

FUNIVIA DEL FAITO, Castellammare di Stabia, Campania - Collega la città di Castellammare di Stabia con il monte Faito, dal quale la funivia prende il nome. Aperta al pubblico il 24 agosto 1952, è stata interamente ammodernata nel 1990. In otto minuti percorre quasi tre chilometri per un dislivello di 1060 metri. Funziona nei mesi primaverili ed estivi.

FUNIVIA DI DUBROVNIK, Dalmazia, Croazia - Questa funivia cittadina, costruita nel 1969, in soli quattro minuti collega la periferia della città con le cime del monte Srđ (o San Sergio) a 405 metri di altitudine, offrendo un panorama spettacolare sulla città e un punto di vista inconsueto da cui ammirarla. L'impianto originario è andato distrutto negli anni della guerra di indipendenza croata, ma è stato sostituito con uno più moderno e funzionale.

FUNIVIA DI SANTORINI, Cicladi, Grecia - È il mezzo più comodo per raggiungere il borgo di Fira se si arriva a Santorini dal mare: l'alternativa è arrampicarsi a piedi, o a dorso di asinello, lungo un percorso in aspra salita che richiede 45 minuti. La funivia è stata realizzata dall'armatore Evangelos Nomikos, il quale, consapevole di questa grossa difficoltà sia per i residenti sia per i turisti, nel 1979 ha donato all'isola questa pratica e innovativa soluzione. L'impianto trasporta circa 1.200 persone all'ora dal mare al borgo e viceversa, con un dislivello di 220 metri: il viaggio dura appena tre minuti, ma il panorama è davvero mozzafiato.

FUNIVIA DI BENALMADENA, Malaga, Spagna - L'impianto collega la cittadina balneare di Benalmadena, a pochi chilometri da Malaga, con la cima del monte Calamorro, a 769 metri sul livello del mare, dal quale si gode una vista magnifica sulla Costa del Sol, con una veduta che, nei giorni limpidi, permette di riconoscere la Rocca di Gibilterra e la costa del Marocco. La salita dura circa quindici minuti: sulla cima del monte si trovano circa 3 chilometri di sentieri escursionistici, uno dei quali porta alla Valle della Aquile, dove ogni giorno si può assistere a spettacoli di falconeria.

TELEFERICA DEL PORTO DI BARCELLONA, Spagna - Questa funivia ha una lunghezza di quasi un chilometro e mezzo e consente di viaggiare sopra il porto di Barcellona, da Port Vell al punto panoramico di Miramar sul Monte Montjuïc. Progettata nel 1929 per l'Esposizione Universale di Montjuïc, fu completata solo nel 1931. Il viaggio da Port Vell a Montjuic dura 10 minuti e supera un'altitudine di 70 metri.

SEGGIOVIA DEL LIDO DI SPINA, Ferrara – E per concludere una curiosità. La seggiovia oggi non esiste più, sostituita da un più pratico sistema di navette, ma negli anni Sessanta congiungeva in quindici minuti circa il campeggio Spina alla spiaggia. Era lunga poco più di un chilometro e aveva 10 piloni di appoggio, con in linea 127 seggiole biposto colorate. La seggiovia è stata smantellata dopo sei anni per problemi di corrosione legati all’ambiente marino.