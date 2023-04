Volare senz'ali: le zipline più pazzesche del mondo

Si indossa una imbragatura di sicurezza, ci si appende a un cavo di acciaio, si fanno gli scongiuri e ci si lancia tra montagne, foreste, cascate, immergendosi in uno scenario che solo le aquile possono ammirare. L’ adrenalina va a mille, una volta partiti non si può tornare indietro: così si scende a tutta velocità fino alla stazione di arrivo, dove si arriva, a volte un po’ impauriti e con il cuore a mille, ma di sicuro entusiasti e felici per un’esperienza che non ha uguali. Ecco allora dieci zipline davvero pazzesche in tutto il mondo.

Dieci straordinarie zipline per volare come le aquile

JAIS FLIGHt, Ras Al Khaimah, Emirati Arabi – Appesi a un cavo d’acciaio lungo 2,83 km, volare con la Jais Flight significa percorrere la zipline più lunga del mondo. Si scende in picchiata tra frastagliate dorsali montane alla folle velocità di 150 chilometri orari, per tre minuti di adrenalina pura fra panorami selvaggi e incontaminati.

MISTRIDER, Cascate del Niagara, Canada – Si può aggiungere adrenalina a uno dei luoghi più emozionanti del mondo? La fantastica zipline che fiancheggia le cascate del Niagara è riuscita in questo intento. L’impianto, inaugurato nel 2012 sul versante canadese delle cascate, permette di sorvolare a volo d'uccello questa meraviglia della natura. Ci si assicura a un seggiolino con l'apposita imbragatura, e via! lungo i 670 metri del percorso a una velocità che può arrivare di 70 chilometri orari, da un punto di partenza situato ad altezza superiore rispetto a quello delle cascate fino all'arrivo, proprio di fronte al salto d'acqua.

DRAGON’S BREATH, Labadee, Haiti - Un volo emozionante, partendo da una piattaforma collocata ad un’altezza di circa 150 metri. Con un volo lungo 750 metri, lungo la zipline sospesa sul mare più lunga del mondo. Si vola nel blu a una velocità di circa 80 km/h e si atterra in una baia rocciosa chiamata Dragon’s Breath Rock.

ZIPLINE SAURIS, Sauris, Friuli-Venezia Giulia - Adrenalina pura per 2,5 km, tra paesaggi suggestivi e alta velocità. Il volo è il più lungo d'Europa: si parte fra i boschi del Monte Ruke e, dopo due tronconi sospesi su boschi di abeti secolari, si sorvola il lago di Sauris, per più di mille metri librati sulle sue acque turchesi.

VOLO DELL'ANGELO, Pietrapertosa-Castelmezzano, Basilicata – Si vola da soli o in coppia, per condividere un'emozione unica. La partenza è a Pietrapertosa e si arriva a Castelmezzano, situato sulla montagna dirimpetto, a quota leggermente più bassa, dopo aver sorvolato le Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata. Il cavo d’acciaio sospeso tra le vette permette si ammirare un paesaggio unico, alla scoperta della vera anima di un territorio suggestivo e ancora poso conosciuto

ZIPLINE DELLA COSTIERA AMALFITANA, Furore - La base di partenza si trova a Furore, il borgo della Costiera Amalfitana noto per il suo fiordo: dopo circa un minuto e mezzo di volo si atterra a Conca dei Marini, dopo aver ammirato l'intero golfo di Salerno fino ai faraglioni di Capri. Si vola in due fino a un peso complessivo di 120 kg di peso, altrimenti si vola in singolo o su zipline parallele.



ECOZIP ADVENTURES, Auckland, Nuova Zelanda - Ci troviamo all’interno di un parco avventure in un’area incontaminata e di grande bellezza, nel quale sono a disposizione tre zipline diverse, ciascuna delle quali misura oltre 200 metri di lunghezza. Una di queste ha la particolarità di offrire due cavi paralleli grazie ai quali è possibile volare fianco a fianco con un compagno con il quale condividere l'esperienza.

STOWE ZIPLINE, Vermont, Stati Uniti - Il Vermont con le sue foreste incontaminate, in autunno si colora di sfumature incantate: è questo il momento ideale per sorvolarle agganciati a una zipline lunga oltre 1.350 metri, per un'esperienza di foliage davvero speciale, con una splendida vista sulle montagne circostanti. La località di Stowe, durante l'inverno è molto frequentata dagli sciatori.

FIRST FLYER, Grindelwald, Svizzera - Una zipline sulla quale si vola anche con la neve, in un paesaggio particolarmente suggestivo, imbragati e appesi ai fili di acciaio del First Flyer o del First Glider, raggiungendo la ragguardevole velocità di 80 km orari. Le imbragature sono dotate di un seggiolino che rende più stabile e confortevole la discesa.

7 LINE TREETOP ZIP TOUR, Hawaii – Si vola in mezzo agli alberi nella valle del Kahakapao, tra sette diverse zipline. Ci troviamo all'interno di un ranch che organizza un vero tour "volante", nel quale i riders volano per quasi mezzo chilometro attraverso la valle di Pi'iholo Hill tra gli splendidi panorami dell'isola.