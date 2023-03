Le dieci spiagge del mondo in cui l'acqua è più calda

Non possiamo restare a due passi dall’Italia, ovviamente, ma chi ama le località esotiche e ha in programma una vacanza a lungo raggio può trovare luoghi in cui fare il bagno è una vera delizia, grazie a una temperatura dell’acqua particolarmente mite. Per avere un metro di patagone, ricordiamo che in agosto la temperatura media del mare in Liguria è di circa 24 gradi, a Rimini di 25,7 e a Taormina di 26,4. tra Ecco dieci luoghi del mondo in cui il mare raggiunge tutto l’anno temperature molto interessanti, a prova di freddolosi.

HOT WATERS BEACH, Nuova Zelanda – Qui si trovano probabilmente le acque più calde del mondo, tanto da richiedere una certa cautela per non scottarsi e da trasformare la spiaggia in una vera Spa. Situata a sud di Mercury Bay, nella regione di Waikato, questa curiosa spiaggia si trova sopra una sorgente vulcanica dalla quale l’acqua sgorga alla temperatura di 66 gradi. Filtrando attraverso la sabbia, si mescola all’acqua di mare e riscalda la sabbia. Basta individuare il punto di risorgiva e scavare per qualche centimetro per creare una pozza tiepida nella quale rilassarsi come in un centro benessere.

JIMBARAN, Bali, Indonesia – Una bellissima spiaggia in cui la temperatura dell’acqua oscilla tra i 26 e i 29 gradi. A questo si aggiungono acque limpide, sabbia dorata e vegetazione lussureggiante. Come resistere?

PANGA YA WATORO BEACH, Pemba, Zanzibar – Temperature analoghe si trovano anche su questa spiaggia, situata nella parte settentrionale dell’isola di Pemba, in Tanzania, a circa 50 chilometri a nord-est di Zanzibar. Ci si bagna con temperature mai inferiori ai 26-27 gradi.

TAMARINDO BEACH, Guanacaste, Costa Rica – Un altro angolo di paradiso in cui la temperatura del mare si mantiene tra i 27 e i 28 gradi tutto l’anno. Questa località è molto apprezzata dai surfisti e dalle coppie in cerca di un luogo romantico.

SEVEN MILE BEACH, Negril, Jamaica – Un'incantevole lingua di spiaggia di sabbia corallina e una degli arenili più lunghi della Giamaica: a Negril si trovano acque marine tra le più calde dei Caraibi, con temperature che oscillano tra i 27 e i 29 gradi. È un luogo perfetto per chi cerca quiete e relax, con le scogliere e il faro a sud, zona in cui trovare pace e solitudine, ma perfetta anche per chi ama la vita sociale, concentrata nella parte settentrionale.

SPIAGGIA DI PALOLEM. Goa, India – Sulla spiaggia si respira un’atmosfera esuberante e festaiola, che insieme alla temperatura gradevole dell’acqua (circa 27-28°), costituisce un’attrattiva per moltissimi viaggiatori e trasforma Goa in una delle più celebri località di vacanza del Paese.

SPIAGGIA DI JUANILLO, Punta Cana, Repubblica Dominicana – In questa località la temperatura dell’acqua non scende mai sotto i 26 gradi. Il panorama, poi, è particolarmente invitante: una lunghissima lingua di sabbia bianca, acque cristalline e vegetazione di palme.

LANIKAI BEACH, Oahu, Hawaii – Le Hawaii sono uno dei paradisi marini più noti e apprezzati al mondo. Una delle spiagge più amate e considerata tra le più belle degli Stati Uniti è Lanikai Beach, il cui nome significa “Oceano Celeste”: una denominazione che la dice lunga sulla bellezza del sito. Qui l’acqua del mare oscilla tra i 25 e i 28 gradi.

UNAWATUNA, Sri Lanka – In questa destinazione, considerata tra le più belle e più ambite dello Sri Lanka, la temperatura del mare si mantiene stabile tutto l’anno intorno ai 27 gradi. La balneazione e gli sport acquatici sono dunque particolarmente piacevoli in tutte le stagioni, ma la località offre molte attrattive anche agli appassionati di bird-watching e a chi ama le esperienze a contatto diretto con la natura.

MAR ROSSO – Avvicinandoci all’Europa, il primato delle temperature dell’acqua spetta al Mar Rosso, molto apprezzato per la bellezza dei suoi fondali corallini. Qui le differenze tra le stagioni e della latitudine delle località si fanno più significative: le oscillazioni vanno tra i 22 -25 gradi che si registrano d’inverno in Yemen (d’estate si arriva anche a 29-30 gradi), ai 23 invernali di Sharm-el-Sheikh in Egitto (che arriva a 28 durante l’estate).