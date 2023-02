Cabinovie: gli impianti più arditi per sognare appesi a un filo

In funivia a un passo dal cielo, con lo sguardo che spazia a 360 gradi e senza far fatica: un modo speciale di spostarsi

In alcuni luoghi la teleferica sostituisce il traffico su strada, dove una via terrestre sarebbe troppo impervia da percorrere: ecco allora dieci telecabine davvero particolari nel mondo, sulle quali sarebbe bello salire una volta nella vita.

LA PIÙ VELOCE: Genting Skyway, Malesia – Questa cabinovia collega la località di Gohtong Jaya al Genting Highlands Resort, non lontano da Kuala Lumpur, in Malesia. L’impianto vanta alcuni interessanti primati: grazie alla sua marcia a 21,6 km/h, è fra le funivie più veloci del mondo; può trasportare oltre 2000 passeggeri all’ora coprendo una distanza di quasi quattro chilometri.

LA PIÙ FUTURISTICA: SkyWay Monte Bianc - Inaugurata nel 2015 e terminata dopo quattro anni di lavori con un investimento di 105 milioni di euro, la nuova funivia SkyWay collega la stazione di terra (Pontal d'Entrèves, 1.500 metri di quota presso Courmayeur) a Punta Helbronner (3.466 metri) in vetta al massiccio del Monte Bianco. Le cabine sono dotate di una particolare tecnologia che permette loro di ruotare su se stesse per offrire ai passeggeri una visione a 360° di tutte le zone attraversate.

LA PIÙ PANORAMICA: Funivia Aiguille du Midi-Mont Blanc - L'Aguille Du Midi è il punto più alto nel massiccio del Monte Bianco. Si trova in territorio francese ed è raggiungibile da Chamonix con un viaggio di circa 20 minuti in funivia, oppure da punta Helbronner (collegata a Courmayeur dalla telecabina SkyWay Mont Blanc) grazie a un ulteriore tronco di cabinovia, la Aiguille du Midi-Mont Blanc, per un ulteriore tratto super panoramico nel ghiacciaio del Monte Bianco, tra emozionanti rocce e saracchi, attraversando il confine tra Italia e Francia. La telecabina funziona solo nei mesi estivi.

LA PIÙ ARIOSA: Funivia cabrio dello Stanserhorn, Svizzera - Viaggiare sul tetto di una telecabina, in piena sicurezza e senza essere costretti alle acrobazie di tanti eroi cinematografici: la cabinovia Stanserhorn è un curioso impianto in versione cabrio, nel quale trenta viaggiatori possono accomodarsi sul ponte superiore privo di tetto, per godersi l'esperienza plein air. Naturalmente, per chi preferisce un viaggio meno adrenalinico e più tradizionale, c'è anche la parte inferiore, chiusa in modo “classico”.

LA PIÙ ICONICA: Frugarolo Mountain Gondola, Rio de Janeiro - Da oltre cento anni permette di raggiungere il celebre Pan di Zucchero a Rio de Janeiro, godendo uno stupefacente colpo d'occhio sul "Cristo Redentore" della città brasiliana. La salita è in due tronconi: si parte con una prima funivia da Praia Vermelha e si arriva al Morro da Urca, a circa 200 metri sul livello del mare. Qui ci si imbarca su una seconda funivia fino al Pão de Açúcar, a quota 396 metri per un panorama da cartolina.

LA PIÙ URBANA: Mi Teleferico, La Paz, Bolivia- Oltre a fare la gioia dei turisti, questa cabinovia ha un importante ruolo nel fronteggiare i problemi di viabilità di una metropoli dall'urbanistica tormentata. Lunga ben 10 chilometri, la cabinovia collega il centro di La Paz con la città di El Alto, situata a 4.080 metri di altitudine, facilitando gli spostamenti di moltissime persone. Proprio come una metropolitana, conta una decina di stazioni e ha una lunghezza di oltre due chilometri e mezzo, per un dislivello di 500 metri.

LA PIÙ ARDIMENTOSA: Funivia di Tianzishan, Cina - È una delle funivie più spaventose e spettacolari al mondo: si trova nella provincia di Huan ad 8 km dalla città di Zhangjiajie e accompagna i visitatori sulla cima della montagna chiamata “il Cancello del Paradiso”. La salita, fino ai 1279 metri della vetta per oltre 7 km a picco sulla vallata, è davvero vertiginosa, ma l'alternativa è percorrere una delle strade più pericolose e infernali al mondo.



LA PIÙ INSULARE: Funivia Ngong Ping – Un'altra cabinovia molto particolare si trova ad Hong Kong, all'interno dell'area urbana dell'isola di Lantau. Collega Tung Chung e il monte Ngong Ping ed è il mezzo più comodo e veloce per raggiungere il Monastero Po Lin e il Grande Buddha. Offre viste mozzafiato sui paesaggi montuosi dell'isola.

LA PIÙ BRITISH: Cabinovia del Tamigi – Oltre ai suoi 34 ponti, Londra offre un modo particolare per attraversare il Tamigi: nel 2012 è stata inaugurata la funivia Emirates Air Line, che collega la penisola di Greenwich con i Royal Docks, passando sul fiume a un’altezza di circa 90 metri da terra. È una prospettiva davvero inconsueta da cui ammirare la capitale del Regno Unito.

LA PIÙ “SOSPESA”: “Peak 2 Peak Gondola”, Whistler Blackcomb, Canada - Un tracciato che costringe ad essere temerari: questa funivia canadese collega due vette senza essere supportata da piloni intermedi, con un balzo di ben 3,03 chilometri. Si tratta di un impianto trifune situato a Whistler, che collega il Roundhouse Lodge di Whistler Mountain con il Rendezvous Lodge di Blackcomb Mountain, due montagne affiancate. L’impianto fino al 2017 ha detenuto il record del mondo per la più lunga campata tra piloni, poi migliorato di 189 metri dalla tedesca Seilbahn Zugspitze.