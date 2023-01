Bus, taxi, barche: i mezzi di trasporto più bizzarri del mondo

Malta, meta ideale per turisti senior e per chi è in cerca di relax

CESTINHOS, Madeira – I turisti ne vanno pazzi: una discesa a rotta di collo lungo le strade di Funchal, a Madeira, a bordo di curiose slitte di vimini, spinte sulla strada o frenate da esperti “manovratori”, i Carreiros. Fino a qualche tempo fa i Cestinhos erano utilizzati come mezzo di trasporto pubblico dai residenti locali, oggi sono un’attrazione turistica.

CHICKEN BUS, Guatemala - Tipici dell’America Latina, questi autobus dai colori vivaci sono diventati simbolo stesso dell'esperienza di viaggio nei Paesi latinoamericani. Si tratta di solito di vecchi scuolabus nordamericani, modificati e decorati, sui quali di solito la ressa è tale da poter viaggiare solo in piedi.

COCO TAXI, Cuba - Sono gialli e hanno una curiosa forma ovale, che ricorda quella della noce di cocco da cui prendono nome. Sfrecciano per le strade del L'Avana, a Cuba, e di solito sono più veloci e meno costosi di un taxi tradizionale.

JEEPNEY, Filippine - I Jeepney sono il risultato della trasformazione delle molte jeep militari lasciate nelle Filippine dalle truppe americane al momento di ritirarsi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli abitanti le hanno modificate aggiungendo il tetto e le usano ancora oggi come mezzo di trasporto pubblico. Sono sempre decorati in modo pittoresco e coloratissimo, e sono un simbolo stesso delle Filippine

TRICICLO TAXI, Filippine – Quando le strade sono troppo strette e tortuose per i Jeepney, oppure occorre districarsi velocemente nel traffico cittadino, ecco i tricicli a motore: una motocicletta alla quale è attaccato un abitacolo che ospita uno o più passeggeri. Di sicuro sono molto pittoreschi, il comfort di viaggio è tutto da dimostrare.

HABAL-HABAL, Filippine - Sempre nelle Filippine non è raro imbattersi in questa curiosa motocicletta multiposto, con l’aggiunta di apposite strutture laterali che fungono da sedili, utilizzata soprattutto sulle strade di montagna, troppo impervie e strette per i tricicli e i jeepney.

TUK TUK, Thailandia - Tre ruote, tanti colori, una certa quota di scomodità: il Tuk Tuk è un mezzo di trasporto che si trova in molte città del mondo, soprattutto in Thailandia, India, Cambogia, Indonesia. È molto colorato e spesso decorato con immagini religiose. Il suo nome deriva probabilmente dal caratteristico rumore che emette il suo motore.

GIUNCA, Hong Kong - Queste imbarcazioni, costruite sul modello delle antiche navi a vela cinesi, utilizzate nell’antichità dai pirati e per il trasporto delle merci, oggi sono vascelli a motore che offrono ai turisti un'esperienza molto tipica e apprezzata.

TRENO MAGLEV, Giappone - A prima vista sembra un treno qualsiasi, invece è un gioiello della tecnologia: il convoglio viaggia a levitazione magnetica, ossia senza toccare le rotaie. Il risultato è una velocità pazzesca: nei test sono stati superati i 600 km/h. Questi treni sono in servizio a Shanghai sulla linea che collega l’aeroporto internazionale alla città, dove viaggiano alla ragguardevole velocità di 500 km/h.

GONDOLA, Venezia - Per le sue caratteristiche di manovrabilità e velocità è stata, fino all'avvento dei mezzi motorizzati, l'imbarcazione più adatta al trasporto di persone nella laguna veneziana. È composta da 280 diversi pezzi, fabbricati con otto essenze di legname e richiede una tecnica di voga del tutto particolare.

AMFIBUS, Rotterdam - Nella terra dei canali e delle dighe, l'autobus non può che essere anfibio, da cui il suo nome. Amfibus viaggia su terra alla velocità massima di 97 km/h mentre non super i 15 km/h in acqua. L’autobus, insomma, è capace di navigare proprio come ogni altra imbarcazione, seppure a velocità ridotta.

FERROVIA A SOSPENSIONE, Wuppertal, Germania - È un mezzo di trasporto più unico che raro: inaugurata nel 1901, questa monorotaia chiamata “Schwebebahn“ è in effetti una ferrovia sopraelevata elettrica con carrozze sospese. Trasporta ogni giorno circa 85.000 persone.

BEER BIKE, Praga - Questi curiosi mezzi si trovano in diverse città europee, tra cui Amsterdam e Praga, e sono una specie di pub su due ruote che può ospitare fino a una ventina di persone. Si beve, si socializza e intanto si fa un giro per la città: a bordo c'è un barilotto con almeno 20 litri di birra, per essere certi di non restare a secco.