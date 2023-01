Esperienze glaciali: le grotte di ghiaccio più belle del mondo

GROTTE DI APOSTLE ISLAND, Wisconsin - Durante i mesi estivi le grotte di Apostle Island, sul Lago Superiore, in Wisconsin, sono immensi antri marini, ma nei mesi rigidi dell'inverno le acque gelano e tutto si trasforma nel regno dei ghiacci. La superficie del lago si solidifica, e le grotte diventano accessibili: qui si possono ammirare una miriade di spettacolari ghiaccioli.

GROTTA DI GHIACCIO, Perito Moreno, Argentina - Patrimonio dell’UNESCO dal 1981, il ghiacciaio Perito Moreno è situato in Argentina, nel Parco Nazionale Los Glaciares in Patagonia. È uno dei tre soli ghiacciai del globo che ancora non si stanno ritirando, almeno in apparenza. Continua, anzi, ad avanzare, grazie ad un cuscinetto d’acqua che lo separa dalla roccia sottostante agevolandone lo scorrimento. Le cavità che vi si aprono sono spettacolari, ma estremamente pericolose da esplorare.

MARBLE CAVE, Patagonia, Argentina - La Marble Cave, o “Grotta di Marmo”, sorge sulle sponde del lago General Carrera, al confine tra Argentina e Cile. Questo immenso bacino idrico è alimentato dalle acque di fusione dei ghiacciai: per questo, anche se la grotta non è di ghiaccio, assomiglia a una di esse per gli straordinari e vibranti colori che assume il marmo da cui è formata.



GROTTA DI GHIACCIO DI LANGJÖKULL, Islanda - Situata in cima al secondo ghiacciaio d’Islanda per dimensioni, il Langjökull, la grotta è stata costruita artificialmente nel 2015 e permette ai visitatori di esplorare un ghiacciaio dall'interno. Il percorso prevede gallerie elicoidali scavate nel ghiaccio e camere da visitare: c'è persino una cappella nella quale ci si può sposare!

ANACONDA ICE CAVE, ghiacciaio Vatnajokull, Islanda - La Anaconda Ice Cave è una grotta di ghiaccio glaciale situata nel Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d'Islanda. La potenza del ghiacciaio ha favorito la formazione di numerose grotte di ghiaccio che condividono il nome di "Crystal Ice Cave", a causa della caratteristica particolarmente cristallina del ghiaccio che le forma. Le grotte si formano per il ricongelamento delle acque estive che scorrono sotto il ghiacciaio.

CRYSTAL CAVE, ghiacciaio Vatnajokull, Islanda - Le grotte dei ghiacciai islandesi cambiano continuamente per cui si assegna un nome descrittivo solo per poterle distinguere fra di loro. La Grotta di Cristallo è un grande ambiente di ghiaccio formatosi più volte nello stesso punto dall'inverno del 2011. Attualmente, è la più bella grotta di ghiaccio in Islanda, anche se è in continua evoluzione, Il suo nome deriva dal fatto che il suo interno della grotta assomiglia a una grande cupola di cristallo.

GROTTA DI DIAMANTE BLU, ghiacciaio Vatnajokull, Islanda - Questa grotta non esiste più, anche se è possibile che torni a formarsi in futuro. Si trattava, in realtà, di un mulino glaciale, formatosi grazie ai depositi di neve sopra al ghiacciaio e non perché scavata da un fiume glaciale. I mulini glaciali di solito sono verticali, mentre la Grotta di Diamante Blu era orizzontale. Di lei restano molte belle immagini, tutte da ammirare.

GROTTA GLACIALE DI TITLIS, Canton Obvaldo, Svizzera - Si arriva in vetta a bordo di un'adrenalinica funivia girevole e da qui, a 3020 m sul livello del mare, si ammira un paesaggio mozzafiato; ci si inoltra poi nella grotta di ghiaccio. Si percorre un sentiero dalle pareti ghiacciate che si snoda per oltre 150 metri, a 20 metri sotto il livello del ghiacciaio. Uscendo dalla grotta si può infine percorrere la Titlis Cliff Walk, il ponte sospeso più alto d’Europa.

PALAZZO DEL GHIACCIO, Jungfraujoch, Svizzera - Tra il Canton Berna e il Canton Vallese si eleva un vero spettacolo della natura: lo Jungfrau, sul quale si trova il ghiacciaio più alto d’Europa (3454 metri). Partendo dallo Sphinx, l'osservatorio panoramico cui si giunge tramite un ascensore, si può visitare il suggestivo Palazzo del ghiaccio, raggiungibile attraverso un tunnel scavato nel ghiacciaio. Nel Palazzo si possono ammirare una serie di suggestive sculture, ovviamente di ghiaccio, ogni anno diverse.

GROTTA DEL GHIACCIAIO DEL RODANO, Passo della Furka, Svizzera - Si raggiunge attraverso una galleria dagli splendidi toni azzurrati, facile da percorrere e lunga un centinaio di metri, che conduce in una "stanza" di ghiaccio, che dal 1870 viene ricreata ogni anno. La grotta si trova a 2300 mdi altitudine sul versante vallese, circa 3 km sotto il passo della Furka. C'è anche un sentiero didattico dedicato al ghiacciaio.