Tra monti, neve e laghetti, i villaggi più magici dell'inverno

CANAZEI, Trentino Si trova all'estremità settentrionale della Val di Fassa ed è circondata da alcune delle vette più belle e iconiche delle Dolomiti, tra cui la Marmolada, il Sassolungo, e il gruppo del Sella. Nei mesi invernali è un’importante stazione di sport di montagna e fa parte del carosello sciistico Sella Ronda, che collega quattro passi dolomitici.

Un incantevole e curioso villaggio storico, situato sull'isola giapponese di Honshu celebre per le sue antiche case dal caratteristico tetto spiovente di paglia, che ricorda due mani unite in preghiera. Le proprietà isolanti della paglia, combinate con la particolare forma del tetto, permettono alle casette di resistere alle intense nevicate invernali. Shirakawa-gō fa parte dal 1995 dei Patrimoni dell'umanità Unesco.

Ci troviamo nel regno dell’inverno, sopra il Circolo Polare Artico, dove d’estate il sole non tramonta mai e d’inverno il cielo è rischiarato da spettacolari aurore boreali. La città è definita “la porta dell’Artico” e oltre a incantevoli scenari di suggestione polare, ospita nel centro cittadino un gran numero di antiche e tradizionali case in legno.

Questa bellissima stazione di montagna è ben nota agli amanti degli sport invernali per le sue splendide piste da sci e per i panoramici percorsi escursionistici. E sullo sfondo, il Matterhorn, o come lo chiamiamo in Italia, il Cervino, considerato la montagna più bella del mondo.

ST. MORITZ, Cantone Grigioni, Svizzera

Altra rinomata meta di turismo invernale ed estivo delle Alpi, in Alta Engadina, sulla sponda sinistra del fiume Inn e affacciata sul lago omonimo. Il lago d'inverno gela e si ricopre di neve: viene adoperato come tracciato per lo sci di fondo, per le passeggiate e, in alcuni tratti, come pista di pattinaggio.