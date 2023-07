Italia: dieci piccole isole dove stare senza auto

In qualche caso si possono adoperare i taxi, in altre le navette , in altre ancora hanno diritto a una quattro ruote privata solo gli abitanti che risiedono in loco tutto l’anno. Più che una scelta ecologica si tratta di una necessità: le stradine e i vicoletti dei borghi sono troppo stretti per poter essere percorsi dalle automobili, per non parlare del problema del parcheggio. Ecco allora dieci piccole isole in tutta Italia senza l’assillo del traffico, anche se le salite a volte sono notevoli ed è imperativo visitarle portando con sé solo un piccolo bagaglio.

ISOLE TREMITI, Puglia - Natura selvaggia, mare di cristallo, aria purissima: le auto, in queste isolette non lontane dal promontorio del Gargano, non trovano proprio spazio, con l'eccezione dell’Isola di San Domino, per la quale serve comunque un’autorizzazione comunale. Le isole sono comunque di piccola dimensione e possono essere visitate a piedi.

SANTA MARIA, Arcipelago della Maddalena, Sardegna – L'arcipelago della Maddalena è composto da varie isolette dal mare incantato: alcune sono poco più grandi di uno scoglio e sono disabitate, come Spargi e Budelli; altre sono un poco più grandi, come La Maddalena, su cui le auto non sono comunque ammesse. A Santa Maria, invece, le macchine sono off limits: del resto, negli appena due chilometri quadrati di superficie, sorgono solo poche ville molto esclusive.

MARETTIMO, Isole Egadi, Sicilia - Marettimo è l’isola più selvaggia e incontaminata dell’arcipelago delle Egadi e la più lontana dalla Sicilia. È una meta molto apprezzata dagli appassionati di trekking perché offre numerosi tracciati escursionistici: dominata dal Monte Falcone con i 686 metri, garantisce molte possibilità di fare escursioni nella natura e, naturalmente, uno splendido mare incontaminato.

LEVANZO, Isole Egadi, Sicilia – È la più piccola fra le Egadi ed è un po’ fuori dalle rotte turistiche più frequentate: conserva quindi intatto il suo carattere selvaggio e autentico, con le sue casette bianche, il mare turchese, la natura ancora incontaminata. Di auto non c'è neppure l'ombra, a parte pochi veicoli concessi agli abitanti.

ALICUDI, Isole Eolie, Sicilia - Alicudi è la più distante e selvaggia delle isole Eolie. La sua estensione coincide interamente con un vulcano estinto e ha coste ripide ed aspre: girarla a piedi non è semplice, dati i continui saliscendi e le numerose scale a gradoni che la caratterizzano. Non vi sono veicoli e mancano anche le strade: l'unico mezzo di trasporto sono i muli. Insomma, qui è indispensabile viaggiare leggeri.

PANAREA, Isole Eolie - È l'isola più mondana dell'arcipelago delle Eolie, molto frequentata da Vip e celebrities. Con i suoi appena 3 chilometri quadrati di superficie, è la più piccola dell'arcipelago, ed è quindi perfetta da esplorare a piedi o in bicicletta. Si passeggia o si pedala tra una vegetazione lussureggiante, piccoli borghi dalle casette bianche, fumarole vulcaniche e, naturalmente, circondati da uno splendido mare. Da maggio a ottobre non si può sbarcare con la propria auto.

CAPRAIA, Toscana - L'isola al largo della Toscana non accoglie le auto nel periodo estivo. Per raggiungerla occorre imbarcarsi su un traghetto che, dopo tre ore di navigazione circa, deposita i turisti al porto dove c'è la coincidenza con una navetta che arriva in paese. I borghi sorgono lungo l'unica strada e chi desidera tenersi alla larga dai motori dispone anche di uno spazio di mare interdetto alla navigazione, il cosiddetto "Miglio Blu", nel quale nuotare fare snorkelling in tutta sicurezza.

ISOLA DEL GIGLIO, Toscana - Anche sull'Isola del Giglio sono ammesse solo le auto di chi vive qui tutto l'anno (circa 1.300 persone). I collegamenti interni, sostanzialmente tra le località di Giglio Porto, Campese e Giglio Castello, sono assicurate da piccoli bus. L'isola, oltre a una natura incontaminata e un mare splendido, conserva alcuni siti archeologici, fari e torri costiere.

BURANO, Venezia - Venezia è una città in cui le auto sono off limits: nessuna meraviglia, dunque, che a Burano si giri solo a piedi. L'isola lagunare è celebre per i suoi merletti e per le case dai mille colori: si raggiunge con un vaporetto di linea e si esplora con una passeggiata davvero multicolore.

GIANNUTRI, Toscana – Situata a poca distanza dall’Isola del Giglio, anche Giannutri non ha strade e quindi non può ospitare auto. È l'isola più meridionale dell'Arcipelago toscano, misura appena 500 metri in larghezza e 5 chilometri in lunghezza e, al censimento del 2011, contava appena 27 abitanti. Sull'isola non ci sono alberghi, ma è possibile comunque pernottare affittando una casa o una stanza in B&B. Da raggiungere, naturalmente, a piedi.