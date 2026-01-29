Sardegna, nave carica di bestiame rischia il naufragio sugli scogli

Nel frattempo, date le difficoltà e il forte rischio di naufragio e dispersione del carburante in mare, la Blue Ocean ha richiesto alla capitaneria l'abbandono della nave da parte dell'equipaggio. Per effettuare l'intervento sul posto sono arrivati l'elicottero della guardia costiera e quello dell'Aeronautica Militare che hanno iniziato le operazioni di soccorso. Terminate però senza il recupero dei 33 membri, a causa delle condizioni meteo estreme e dei significativi movimenti della nave che non hanno permesso l'evacuazione.