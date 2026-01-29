A causa del maltempo

Sardegna, nave carica di bestiame rischia il naufragio sugli scogli

A bordo 33 membri dell'equipaggio, stanno tutti bene. Il cargo rimasto in avaria è stato spinto verso la costa dal forte vento

29 Gen 2026 - 10:59
Ha rischiato il naufragio nelle ultime ore la Blue Ocean A, una nave di 116 metri carica di bestiame, rimasta in avaria davanti agli scogli di punta Spalmatore a Carloforte, nel sud della Sardegna. I 33 membri dell'equipaggio, in navigazione dall'Egitto alla Spagna, sono stati salvati grazie all'intervento tempestivo della guardia costiera. L'emergenza è scattata nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, quando il comandante ha lanciato l'allarme per una avaria al motore. Contestualmente, a causa del forte vento di ponente, il cargo è stato spinto verso le coste a sud ovest dell'isola di San Pietro.

I soccorsi

 Sul posto è arrivata prima la Capitaneria di Carloforte, poi le motovedette partite dalla guardia costiera di Cagliari e infine un rimorchiatore adatto a manovre con navi di piccolo tonnellaggio. L'intervento però è stato reso difficile dal forte vento e dal mare agitato, con onde alte fino a cinque metri.

"I tentativi di aggancio e spostamento della nave eseguiti con il rimorchiatore sono risultati inefficaci - hanno spiegato dalla Capitaneria - a causa della rottura di 4 cavi utilizzati per il traino, pertanto è stato coordinato l'intervento di un rimorchiatore di maggiori capacità".

© Guardia Costiera

© Guardia Costiera

Il tentativo di abbandonare la nave

 Nel frattempo, date le difficoltà e il forte rischio di naufragio e dispersione del carburante in mare, la Blue Ocean ha richiesto alla capitaneria l'abbandono della nave da parte dell'equipaggio. Per effettuare l'intervento sul posto sono arrivati l'elicottero della guardia costiera e quello dell'Aeronautica Militare che hanno iniziato le operazioni di soccorso. Terminate però senza il recupero dei 33 membri, a causa delle condizioni meteo estreme e dei significativi movimenti della nave che non hanno permesso l'evacuazione.

Fortunatamente "le manovre adottate hanno consentito alla nave di orientarsi parallelamente alla costa e alle ancore di stabilizzarsi"- hanno aggiunto dalla capitaneria. L'intervento del secondo rimorchiatore ha messo fine all'emergenza, agganciando la nave e ripristinando le condizioni di sicurezza. 

