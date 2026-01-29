Sardegna, nave carica di bestiame rischia il naufragio sugli scogli
A bordo 33 membri dell'equipaggio, stanno tutti bene. Il cargo rimasto in avaria è stato spinto verso la costa dal forte vento
Ha rischiato il naufragio nelle ultime ore la Blue Ocean A, una nave di 116 metri carica di bestiame, rimasta in avaria davanti agli scogli di punta Spalmatore a Carloforte, nel sud della Sardegna. I 33 membri dell'equipaggio, in navigazione dall'Egitto alla Spagna, sono stati salvati grazie all'intervento tempestivo della guardia costiera. L'emergenza è scattata nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, quando il comandante ha lanciato l'allarme per una avaria al motore. Contestualmente, a causa del forte vento di ponente, il cargo è stato spinto verso le coste a sud ovest dell'isola di San Pietro.
I soccorsi
Sul posto è arrivata prima la Capitaneria di Carloforte, poi le motovedette partite dalla guardia costiera di Cagliari e infine un rimorchiatore adatto a manovre con navi di piccolo tonnellaggio. L'intervento però è stato reso difficile dal forte vento e dal mare agitato, con onde alte fino a cinque metri.
"I tentativi di aggancio e spostamento della nave eseguiti con il rimorchiatore sono risultati inefficaci - hanno spiegato dalla Capitaneria - a causa della rottura di 4 cavi utilizzati per il traino, pertanto è stato coordinato l'intervento di un rimorchiatore di maggiori capacità".
© Guardia Costiera
Il tentativo di abbandonare la nave
Nel frattempo, date le difficoltà e il forte rischio di naufragio e dispersione del carburante in mare, la Blue Ocean ha richiesto alla capitaneria l'abbandono della nave da parte dell'equipaggio. Per effettuare l'intervento sul posto sono arrivati l'elicottero della guardia costiera e quello dell'Aeronautica Militare che hanno iniziato le operazioni di soccorso. Terminate però senza il recupero dei 33 membri, a causa delle condizioni meteo estreme e dei significativi movimenti della nave che non hanno permesso l'evacuazione.
Fortunatamente "le manovre adottate hanno consentito alla nave di orientarsi parallelamente alla costa e alle ancore di stabilizzarsi"- hanno aggiunto dalla capitaneria. L'intervento del secondo rimorchiatore ha messo fine all'emergenza, agganciando la nave e ripristinando le condizioni di sicurezza.