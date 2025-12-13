Logo Tgcom24
Cronaca
ennesima tragedia

Migranti, naufragio al largo della Sicilia: almeno un morto

13 Dic 2025 - 10:57
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Almeno una persona è morta in un nuovo naufragio di migranti al largo della Sicilia. Lo rende noto Alarm Phone. Un'imbarcazione con a bordo 72 passeggeri si è capovolta. Almeno 61 sopravvissuti sono stati soccorsi e trasportati a Malta, alcuni dei quali ricoverati in ospedale.

