Sardegna, cade un piccolo meteorite: è caccia al primo "fireball insulare"

È caduto in Sardegna un piccolo meteorite (diametro di circa 4-5 cm e massa 160 ± 60 grammi) nella zona di Armungia, un piccolo comune in provincia di Cagliari.

L'appello degli esperti "Se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un'occhiata al suolo alla ricerca di sassi di colore molto oscuro, opachi e di 4-5 centimetri di diametro: potrebbe essere il meteorite", si legge nell'appello di Prisma. Tra i fireball progenitori triangolati dalla rete Inaf, ne mancava uno insulare. Con l'evento dell'8 ottobre delle 23:53:30 questa lacuna è stata colmata e "la fortunata" è stata la Sardegna.

La traiettoria di 51,5 km era molto inclinata rispetto alla superficie terrestre ed è stata percorsa in soli 3,6 secondi. "Se lo trovate non fate niente, scattate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviateci tutte le informazioni", hanno scritto gli esperti, che hanno il compito di istruire sul modo più corretto per raccogliere il meteorite.