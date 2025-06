Sardegna, equipaggio di uno yacht occupa Cala Goloritzé: interviene la vigilanza

"Cala Goloritzé è un patrimonio di tutti, ma non si presta, non la 'prestiamo', in via esclusiva ai privati senza che ci sia un interesse pubblico sotteso. Ci auguriamo che situazioni come queste - dove l'equipaggio di uno yacht questa mattina (lunedì mattina, ndr) ha occupato la spiaggia, poi subito sgomberata non appena sono arrivati i nostri vigilanti - non si verifichino nuovamente", ha scritto su Facebook il Comune di Baunei.