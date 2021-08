A Orotelli, in provincia di Nuoro, ritorna l'obbligo della mascherina all'aperto. È l'ordinanza del sindaco del paese di 1900 abitanti in Sardegna dopo l'aumento dei contagi nel giro di pochi giorni. "L'intento è quello di prevenire una nuova ondata che preoccupa tanto anche per la diffusione della variante Delta", spiega a "Morning News" il primo cittadino Giovannino Marteddu.

"I nostri contagiati sono quasi tutti vaccinati con entrambe le dosi - continua Marteddu - per questo motivo la prevenzione è l'unico strumento che abbiamo per difenderci", conclude.