Covid, Iss: "Sardegna, Sicilia e Toscana con incidenza più alta"

IPA

Sardegna con 156,4, Sicilia con 155,8 e Toscana con 127,3 sono le regioni con l'incidenza di casi per 100mila abitanti più alta in Italia. Questi i dati per il periodo di riferimento 13-19 agosto contenuti nel monitoraggio Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia. Solo tre regioni sono considerate a basso rischio e sono Lazio, Lombardia e Veneto.