Covid, sale occupazione terapie intensive: 11% in Sicilia, 10% in Sardegna

La Sicilia oltrepassa la soglia massima prevista dai nuovi parametri per il passaggio in zona gialla, in riferimento al tasso di occupazione delle terapie intensive. Il dato tocca l'11% (+1%), mentre resta al 17% in area medica. Lo confermano i dati aggiornati forniti dall'Agenas. In rialzo anche i dati della Sardegna, con il 10% (+1%) nelle rianimazioni e l'11% (+1%) nei reparti.